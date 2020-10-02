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Результаты жеребьевки группового раунда Лиги Европы
Результаты жеребьевки группового раунда Лиги Европы
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Автогол года: в Лиге Европы забили безумно курьезный мяч (видео)

Автогол года: в Лиге Европы забили безумно курьезный мяч (видео)
Обновлено 15:49 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Датский футболист Петер Анкерсен надолго запомнит домашний матч раунда плей-офф Лиги Европы против Риеки.

Хорватская Риека в четверг, 1 октября, в матче раунда плей-офф Лиги Европы 2020/21 обыграла Копенгаген и вышла в групповой этап турнира.

Единственный гол в матче датчане забили себе сами. На 20-й минуте встречи защитник Копенгагена Петер Анкерсен после серии безумных событий на поле курьезно переправил мяч в собственные ворота. Эпичности взятию ворот изрядно добавили столкновения футболистов хозяев, которые вместо отбора мяча врезались в друг друга.

Видео футбольного "шедевра" доступно в Сети:

Пресс-служба Риеки и вовсе поиздевалась над датчанами, выложив видео автогола с музыкальным сопровождением.

Ранее Телеграф сообщал о результатах жеребьевки группового этапа Лиги Европы 2020/21. Риека, которая ранее выбила из турнира украинский Колос, попала в "группу смерти" с Наполи, Реалом Сосьедад и АЗ.

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Все по теме:

Лига Европы, ФК Копенгаген, Футбол, ФК Риека.

Автор:

Телеграф
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