Львовское футбольное дерби завершилось судейским скандалом (видео)

Странное судейское решение повлияло на ход матча Рух - Львов.

В матче 5-го тура чемпионата Украины 2020/21 встречались Рух и ПФК Львов. Встреча, проходившая на "Львов Арене" завершилась со счетом 0:0.

Арбитр Дмитрий Кутаков уже на 33-й минуте поединка весьма спорно показал прямую красную карточку защитнику Руха Вадиму Параманову за "фол последней надежды". Кроме того, по ходу матча рефери и линейные назначали весьма странные угловые и штрафные в ворота "гостей". Оставшись в меньшинстве, Рух полностью закрылся и лишь в концовке поединка едва не вырвал победу. В итоге команда Ивана Федыка выстояла и поединок завершился со счетом 0:0.

Этот результат никак не повлиял на расстановку сил в турнирной таблице украинского первенства - Львов - последний (1- очко), Рух -предпоследний (2 очка).

Лучшие моменты 1-го тайма:

Полный обзор поединка будет доступен здесь в ближайшее время.

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