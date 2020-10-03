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Львовское футбольное дерби завершилось судейским скандалом (видео)

Львовское футбольное дерби завершилось судейским скандалом (видео)
Обновлено 19:09 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УПЛ
Странное судейское решение повлияло на ход матча Рух - Львов.

В матче 5-го тура чемпионата Украины 2020/21 встречались Рух и ПФК Львов. Встреча, проходившая на "Львов Арене" завершилась со счетом 0:0.

Арбитр Дмитрий Кутаков уже на 33-й минуте поединка весьма спорно показал прямую красную карточку защитнику Руха Вадиму Параманову за "фол последней надежды". Кроме того, по ходу матча рефери и линейные назначали весьма странные угловые и штрафные в ворота "гостей". Оставшись в меньшинстве, Рух полностью закрылся и лишь в концовке поединка едва не вырвал победу. В итоге команда Ивана Федыка выстояла и поединок завершился со счетом 0:0.

Этот результат никак не повлиял на расстановку сил в турнирной таблице украинского первенства - Львов - последний (1- очко), Рух -предпоследний (2 очка).

Лучшие моменты 1-го тайма:

Полный обзор поединка будет доступен здесь в ближайшее время.

Ранее Телеграф сообщал о результатах первого матча игрового дня 5-го тура УПЛ, в котором Днепр-1 умудрился вырвать ничью у Ворсклы на 95-й встречи. К слову, в том поединке было аж три удаления.

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Все по теме:

Футбол, УПЛ, ФК Рух, ФК Львов.

Автор:

Телеграф
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