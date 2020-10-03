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Шикарный гол Стерлинга не помог Манчестер Сити переиграть Лидс (видео)

Шикарный гол Стерлинга не помог Манчестер Сити переиграть Лидс (видео)
21:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Манчестер Сити оступился в чемпионате Англии, сыграв вничью с Лидс Юнайтед.

Лидс в рамках 4-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал Манчестер Сити. Встреча, проходившая на "Элланд Роуд", завершилась со счетом 1:1.

Подопечные Хосепа Гвардиолы уже в дебюте противостояния открыли счет. На 17-й минуте встречи Рахим Стерлинг сместился в центр, убрал на замахе двух игроков и бильярдным ударом положил мяч в дальний угол ворот Мелье.

Отыграться хозяева сумели лишь во второй половине встречи усилиями нападающего сборной Испании Родриго Морено Машадо. На 59-й минуте Родриго расторопнее всех сыграл в чужой штрафной и после подачи с углового и последующей ошибки Эдерсона в рамке добил мяч в пустые ворота. 

Полный видеообзор этой встречи будет доступен здесь позднее. 

Этот результат опустил Сити в турнирной таблице АПЛ на 10-е место (4 очка после 3 сыгранных игр). Лидс с 7 баллами в активе - пятый. В следующем туре Лидс примет Вулверхэмптон (19.10.20), а Горожане сыграют дома против Арсенала (17.10.20).

Ранее Телеграф сообщал, что Челси разгромил Кристал Пэлас. Видеообзор этой игры доступен у нас на сайте.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, ФК Лидс.

Автор:

Телеграф
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