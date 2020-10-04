Аталанта Малиновского разгромила Кальяри и стала лидером чемпионата Италии (Видео)

Аталанта, победив Кальяри, возглавила турнирную таблицу Серии А.

Аталанта принимала Кальяри в рамках 3-го тура чемпионата Италии 2020/21. Встреча, проходившая в Бергамо на стадионе "Атлети Адзурри д’Италия", завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

Аталанта еще в первом тайме решила все вопросы по победителю встречи. За бергамесков забивали Луис Мурьел, Алехандро Гомес, Марио Пашалич и Дуван Сапата. Кальяри ответил лишь голом Диего Година. В начале второго тайма Жуан Педро Жералдино немного подсластил горечь поражения, забив второй гол гостей в противостоянии. Под занавес поединка форвард хозяев Сам Ламмерс вновь сделал счет разгромным.

Украинец Руслан Малиновский появился на поле на 65-й минуте, заменив Гомеса и голевыми действиями отметится не успел.

Видеообзор матча Аталанта - Кальяри:

Голы: Муриэль, 7, Гомес, 29, Пашалич, 37, Сапата, 42, Ламмерс, 81- Годин, 24, Жоао Педро, 52

Эта победа позволила Аталанте (9 очков) возглавить турнирную таблицу Серии А. Кальяри с одним очком в активе занимает 16-е место. В следующем туре Аталанта сыграет в гостях с Наполи (17.10.20), а Кальяри отправится в вояж к Торино (18.10.20).

Ранее Телеграф сообщал о результатах жеребьевки Лиги чемпионов, где выступит и Аталанта.