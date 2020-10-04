Издевательский гол Бензема помог Реалу обыграть Леванте (видео)

Реал в рамках матча 5-го тура чемпионата Испании 2020/21 играл в гостях с Леванте.

Встреча, проходившая на Эстадио де ла Серамика в Вильярреале, завершилась со счетом 0:2 в пользу Реала. Победу мадридцам обеспечили точные удары Винисиуса Жуниора на 16-й минуте и Карима Бензема на 95-й минуте.

Бразилец расторопнее всех сыграл в чужой штрафной после подачи с углового и при попустительстве защиты Леванте красивым ударом на исполнение открыл счет в матче.

GOLAÇO do Vinicius Jr. Critica mais po pic.twitter.com/jFsKZRNvby — Urubu Cartoon (@UrubuCartoon) October 4, 2020

В компенсированное время французский нападающий, выходя один на один с вратарем, издевательски подождал защитника и "разобрался" с ним, а переиграть голкипера было делом техники:

Le but de Karim Benzema en vidéo ! Son premier de la saison. #LevanteRealMadrid pic.twitter.com/1TgA3yfXxw — Real Madrid (@RMadridFrance_) October 4, 2020

Полный видеообзор матча будет доступен в этой статье позднее.

Третья победа кряду на внутренней арене обеспечила Сливочных (10 очков) первым местом в турнирной таблице Примеры. Леванте, в свою очередь, с тремя очками занимает 18-е место. Свой следующий матч в чемпионате Испании Королевский клуб проведет дома против Кадиса (18.10.2020), а Леванте также 18 октября сыграет в гостях против Атлетика.

Ранее Телеграф сообщал о результатах жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов, где Реал узнал имена соперников по группе.