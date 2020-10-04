Скачать
Воскресенье, 04.10.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Динамо сумело спастись в матче с Зарей (видео)
Динамо сумело спастись в матче с Зарей (видео)
Соперник Шахтера по группе Лиги чемпионов оступился в чемпионате Италии (Видео)
Соперник Шахтера по группе Лиги чемпионов оступился в чемпионате Италии (Видео)
Месть Моуринью: Тоттенхэм унизил Манчестер Юнайтед на его же поле (видео)
Месть Моуринью: Тоттенхэм унизил Манчестер Юнайтед на его же поле (видео)
Шахтер едва не опозорился в Чернигове: обзор матча с Десной (видео)
Шахтер едва не опозорился в Чернигове: обзор матча с Десной (видео)

Издевательский гол Бензема помог Реалу обыграть Леванте (видео)

Издевательский гол Бензема помог Реалу обыграть Леванте (видео)
Обновлено 20:02 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Реал в рамках матча 5-го тура чемпионата Испании 2020/21 играл в гостях с Леванте.

Встреча, проходившая на Эстадио де ла Серамика в Вильярреале, завершилась со счетом 0:2 в пользу Реала. Победу мадридцам обеспечили точные удары Винисиуса Жуниора на 16-й минуте и Карима Бензема на 95-й минуте.

Бразилец расторопнее всех сыграл в чужой штрафной после подачи с углового и при попустительстве защиты Леванте красивым ударом на исполнение открыл счет в матче.

В компенсированное время французский нападающий, выходя один на один с вратарем, издевательски подождал защитника и "разобрался" с ним, а переиграть голкипера было делом техники:

Полный видеообзор матча будет доступен в этой статье позднее.

Третья победа кряду на внутренней арене обеспечила Сливочных (10 очков) первым местом в турнирной таблице Примеры. Леванте, в свою очередь, с тремя очками занимает 18-е место. Свой следующий матч в чемпионате Испании Королевский клуб проведет дома против Кадиса (18.10.2020), а Леванте также 18 октября сыграет в гостях против Атлетика.

Ранее Телеграф сообщал о результатах жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов, где Реал узнал имена соперников по группе. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

ФК Реал, Футбол, Ла Лига, ФК Леванте.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Львовское футбольное дерби завершилось судейским скандалом (видео)
02 Бой года: парад нокдаунов и ярчайший нокаут Сепеда - Баранчик (Видео)
03 Шикарный гол Стерлинга не помог Манчестер Сити переиграть Лидс (видео)
04 Где и когда смотреть сегодняшние матчи Динамо и Шахтера
05 Вест Хэм Ярмоленко добыл вторую победу кряду в чемпионате Англии (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь