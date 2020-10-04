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Левандовски четырьмя голами принес минимальную победу Баварии в матче с Гертой (видео)

Левандовски четырьмя голами принес минимальную победу Баварии в матче с Гертой (видео)
21:19 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Бавария и Герта выдали настоящий футбольный триллер в рамках матча 3-го тура чемпионата Германии 2020/21.

Встреча, проходившая на Альянц Арене в Мюнхене, завершилась со счетом 4:3.

Нападающий Баварии Роберт Левандовски оформил покер в матче против Герты, при чем победный гол поляк забил уже в компенсированное время, реализовав 11-метровый удар. Роберт, который недавно был признан лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА, на 40-й минуте открыл счет, а затем еще трижды поражал ворота Александера Шволова на 51-й, 85-й и 92-й минутах встречи. Берлинцы ответили чемпионам Германии тремя точными ударами в исполнении Джона Кордобы (59'), Матеуса Куньи (71') и Джессика Нганкама (88').

Победный гол Левандовски:

Полный видеообзор матча будет добавлен здесь позднее.

Эта победа позволила Баварии (6 очков) вклиниться в топ-4 команд Бундеслиги. Герта, в свою очередь, занимает 13-е место с тремя очками в активе. Следующую игру мюнхенцы проведут в гостях против Арминии (17.10.2020), а берлинцы примут Штутгарт (17.10.2020).

Телеграф напоминает, что недавно прошла торжественная церемония жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов, в ходе которой представители Баварии взяли почти все индивидуальные награды от УЕФА.

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Все по теме:

ФК Бавария, Бундеслига, Футбол, ФК Герта.

Автор:

Телеграф
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