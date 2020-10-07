Луческу подписал в Динамо соотечественника

Динамо (Киев) во вторник, 6 октября, объявило о подписании сразу троих футболистов.

К киевскому клубу присоединился левый фулбек Леха Владимир Костевич, который ранее подписал предварительный контракт с Динамо и должен был перейти в стан вице-чемпионов Украины лишь в январе 2021 года. Однако руководство Динамо в ходе переговоров с Лехом добилось ускорения трансфера.

Бразильский нападающий Клейтон (Клейтон Да Силвейра Да Силва), который может сыграть и в полузащите был заявлен за Динамо на чемпионат Украины под номером 27-м. Ранее футболист выступал за Атлетико-Минейро и Коринтианс.

Кроме того, Динамо подписало опорного полузащитника сборной Румынии Тудора Бэлуцэ. Хавбек, права на которого принадлежат Брайтону, будет выступать в Киеве на правах аренды до конца текущего сезона.

Ранее Телеграф сообщал, что Динамо является лидером чемпионата Украины 2020/21, несмотря на "осечку" в игре с Зарей.