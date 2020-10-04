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Динамо сумело спастись в матче с Зарей (видео)

Динамо сумело спастись в матче с Зарей (видео)
Обновлено 18:59 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Динамо (Киев) в рамках 5-го тура Украинской премьер лиги (УПЛ) принимало Зарю (Луганск).

Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 1:1.

Уже традиционно луганский клуб стал костью в горле для лидеров украинского футбола. Ранее Заря дала настоящий бой Шахтеру, а в воскресенье, 4 октября, Динамо едва не пало жертвой бронзового призера прошлого розыгрыша чемпионата Украины. С первых минут в поединке было больше борьбы, чем футбола и складывалось впечатление, что сегодня болельщики и вовсе не увидят голов. Однако во втором тайме на 65-й минуте Заря неожиданно открыла счет. Отличился Владислав Кочергин, который прошил Георгия Бущана дальним ударом фактически по центру ворот. 

Луческу тут же выпустил в бой свежих футболистов и результат не заставил себя ждать. На 74-й минуте Беньямин Вербич здорово развернулся, проник в чужую штрафную и со второй попытки переиграл Никиту Шевченко в ближнем бою.

Таким образом, Динамо (11 очков) догнало по очкам Ворсклу и по дополнительным показателям возглавило турнирную таблицу чемпионата Украины. Заря с 5 баллами в активе - пятая. Свой следующий матч луганский клуб проведет дома против Колоса, а Динамо отправится в гости к Руху. Базовая дата поединков - 17 октября.

Ранее Телеграф рассказывал о сложившейся традиции арбитров показывать красные карточки в матчах чемпионата Украины.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Заря, Футбол, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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