Очередное удаление и автогол: Олимпик обыграл Александрию в Киеве (видео)

Парад красных карточек в 5-м туре чемпионата Украины продолжился и в матче Олимпик - Александрия.

В воскресенье, 4 октября, матчем Олимпик - Александрия стартовал игровой день пятого тура чемпионата Украины по футболу. Встреча, проходившая в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Вопрос о победителе был решен фактически в первой половине встречи. Уже на 8-й минуте Шахаб Захеди ударом из пределов штрафной открыл счет в матче. На 25-й минуте защитник Александрии Владислав Бабогло после подачи с углового отправил мяч в собственные ворота, а на 44-й минуте за игру рукой был назначен 11-метровый в ворота гостей, который реализовал Иван Зотько. После третьего пропущенного гола деморализованные гости остались еще и в меньшинстве: удаление "заработал" Евгений Банада.

Во втором тайме Александрия сумела забить гол престижа усилиями Артема Ситало на 62-й минуте. А уже в компенсированное время подопечные Шарана забили и второй гол, который, правда, ничего уже не решал. На 93-й минуте с пенальти отличился Дмитрий Гречишкин.

Лучшие моменты первого тайма:

Лучшие моменты второго тайма:

Эта победа позволила донецкой команде (9 очков) подняться на 3-е место в турнирной таблице УПЛ. Александрия (6 очков), в свою очередь, Александрия осталась на 8-й позиции. Команды уходят на перерыв, связанный с международными играми и вернуться через неделю. В следующем туре Олимпик примет Ворсклу, а Александрия сыграет дома с Ингульцом.

Ранее Телеграф сообщал о судейском беспределе на Дерби Львова. Отметим, уже четвертый матч подряд 5-го тура УПЛ не обходится без красной карточки. Ранее удаления были в вышеназванном Львовском дерби, а также на играх Ингулец - Минай и Днепр-1 - Ворскла.