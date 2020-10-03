Парад удалений продолжился: Ингулец и Минай забивали только с пенальти (видео)

Новички УПЛ Ингулец и Минай расписали мировую в первой очной встрече в высшем футбольном дивизионе Украины.

Ингулец принимал Минай в рамках 5-го тура чемпионата Украины по футболу. Встреча, проходившая на стадионе "Звезда" в Кропивницком, завершилась со счетом 1:1.

В первом тайме команды обменялись двумя пенальти. "Приговоры" реализовали Ника Сичинава (35') у хозяев и Анатолий Нуриев (9') у гостей. Игра плавно перетекала в эндшпиль, как арбитр добавил эмоций поединку, удалив Василия Пыняшко в составе Миная. Хоть Ингулец и играл в большинстве команда из Петрово не сумела организовать штурм ворот соперников и матч завершился ничьей.

Этот результат ничего не поменял в турнирной таблице, кроме набранных очков (команды набрали по 4 баллов). Ингулец и Минай остались соседями и занимают 10-е 11-е место соответственно. В следующем туре, который пройдет через неделю из-за международных матчей, Минай примет Мариуполь, а Ингулец отправится в гости к Александрии. Базовая дата этих встреч - 17 октября.

Напомним, в субботу были сыграны еще два матча 5-го тура УПЛ, в которых судьи также удаляли футболистов, в Днепре и вовсе поле досрочно покинули три игрока. В матче Рух - Львов "хозяева" лишились полевого еще в первом тайме.