Воспитанник Манчестер Юнайтед забил сумасшедший гол с центра поля - он тренирует такой удар с детства (видео)

Атакующий полузащитник Лилля англичанин Эйнджел Гомес, выступающий в аренде за Боавишту, забил феноменальный гол в матче 3-го тура чемпионата Португалии.

В гостевой игре против Морейренси хавбек мощнейшим ударом из центрального круга поразил ворота явно заскучавшего вратаря. К сожалению, для Боавишты игра завершилась ничьей 1:1. После забитого мяча 20-летний Гомес, который является воспитанником Манчестер Юнайтед, принялся принимать поздравления от бывших одноклубников, в том числе и Джесси Лингарда.

Эйнджел выложил видео взятия ворот Морейренси у себя на страничке в Instagram, прикрепив видео еще одного гола, забитого примерно с той же позиции, но в более раннем возрасте. Также полузащитник написал мотивирующий комментарий к ролику: "Вера в себя. Вот в чем секрет."

Посмотреть эту публикацию в Instagram believe in yourself that’s the secret. Публикация от Angel Gomes (@angel.gomes10) 2 Окт 2020 в 3:25 PDT

По итогам трех туров Боавишта с 2 баллами в активе занимает 14 место в португальской Примейре. Примечательно, что Гомес за три игры забил один гол и отдал три голевых передачи и, если так продолжится, то мы вскоре увидим игрока в топ-чемпионате.

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