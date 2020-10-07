Когда гравитация отключена: магический гол из чемпионата Финляндии (видео)

Финский вингер Антти Макьярви своим голом ворвался в популярные футбольные паблики мира.

В матче лиги Юккенен (второй по силе дивизион в Финляндии, -прим. ред.) между КТП и Оулу был забит феноменальный гол.

На 18-й минуте полузащитник хозяев Антти Макьярви шикарным ударом из-за пределов штрафной открыл счет в поединке. Партнер по команде Антти, увидев траекторию полета мяча, взялся за голову.

К сожалению, для Макьярви встреча обернулась для его команды поражением со счетом 1:2. По итогам 18-и туров КТП и Оулу занимают вторую и первую строчку в турнирной таблице Первого дивизиона Финляндии соответственно. Оба клуба претендуют на повышение.

Видео шедевра:

Ранее Телеграф сообщал об нереальном взятии ворот в стиле ниндзя в США. Кроме того, на прошлой неделе в Лиге Европы был забит, пожалуй, самый нелепый автогол года.