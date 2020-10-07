Скачать
Среда, 07.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Франция - Украина: онлайн-трансляция матча
Франция - Украина: онлайн-трансляция матча
Сенсационное поражение Свитолиной - в обзоре матча с Подороски (видео)
Сенсационное поражение Свитолиной - в обзоре матча с Подороски (видео)
Футбольный уик-энд в Европе: где и когда смотреть международные матчи 7 октября
Футбольный уик-энд в Европе: где и когда смотреть международные матчи 7 октября
Луческу подписал в Динамо соотечественника
Луческу подписал в Динамо соотечественника

Когда гравитация отключена: магический гол из чемпионата Финляндии (видео)

Когда гравитация отключена: магический гол из чемпионата Финляндии (видео)
Обновлено 13:14 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Финский вингер Антти Макьярви своим голом ворвался в популярные футбольные паблики мира.

В матче лиги Юккенен (второй по силе дивизион в Финляндии, -прим. ред.) между КТП и Оулу был забит феноменальный гол.

На 18-й минуте полузащитник хозяев Антти Макьярви шикарным ударом из-за пределов штрафной открыл счет в поединке. Партнер по команде Антти, увидев траекторию полета мяча, взялся за голову.

К сожалению, для Макьярви встреча обернулась для его команды поражением со счетом 1:2. По итогам 18-и туров КТП и Оулу занимают вторую и первую строчку в турнирной таблице Первого дивизиона Финляндии соответственно. Оба клуба претендуют на повышение.

Видео шедевра:

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

@ktpkotka jatkaa uskomattomien maalien tehtailua!  Tällä kertaa asialla Antti Mäkijärvi (@amakijarvi). #Ykkönen

Публикация от Miesten Ykkönen (@miesten_ykkonen)

Ранее Телеграф сообщал об нереальном взятии ворот в стиле ниндзя в США. Кроме того, на прошлой неделе в Лиге Европы был забит, пожалуй, самый нелепый автогол года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Финляндия, Футбол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Франция - Украина: онлайн-трансляция матча
02 Луческу подписал в Динамо соотечественника
03 Сенсационное поражение Свитолиной - в обзоре матча с Подороски (видео)
04 "Ситуация очень сложная": Шевченко - о матче против Франции
05 45-летний Шовковский попал в заявку на матч с Францией
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь