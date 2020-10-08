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Футбольное чудо от Туфана - в обзоре голепада в матче Германия - Турция (видео)

Футбольное чудо от Туфана - в обзоре голепада в матче Германия - Турция (видео)
Обновлено 00:53 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В среду, 7-го октября, сборная Германии провела контрольный поединок с командой Турции.

Встреча, проходившая на стадионе "Рейн Энерги" в Кельне, завершилась со счетом 3:3. Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

Хозяева владели инициативой, но сумели отличиться лишь в концовке тайма усилиями Юлиана Дракслера, который реализовал выход один на один. В начале второго тайма Озан Туфан соорудил феноменальный гол, на развороте обыграв защитника, а затем элегантно переправив мяч в ворота хозяев. Затем команды устроили настоящие качели. За немцев забивали Флориан Нойхаус и Лука Вальдшмидт, а за гостей отличились Эфеджан Караджа и Кенан Караман, при чем последний забил уже в компенсированное время.

Видеообзор матча Германия - Турция (3:3)

Голы: Дракслер, 45, Нойхаус, 58, Вальдшмидт, 81 - Туфан, 50, Каранжа, 67, Караман, 90+4

Отметим, сборная Германии является соперником Украины в Лиге наций УЕФА. Уже 10 октября Желто-синие примут немцев в Киеве в рамках матча третьего тура групповой стадии.

Ранее Телеграф сообщал, что сборная Украины была разбита в товарищеской игре с Францией.

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Сборная Германии, Футбол, Сборная Турции.

Автор:

Телеграф
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