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Шевченко назвал причины рекордного поражения сборной Украины от Франции (видео)

Шевченко назвал причины рекордного поражения сборной Украины от Франции (видео)
10:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УАФ
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал итоги гостевого товарищеского матча против Франции (7:1).

По словам Шевченко, в сборной Украины очень много проблемных позиций и ситуация с довызовом в национальную команду на данный момент также не понятна. Сейчас тренер рассчитывает на украинскую "молодежку",  а также игроков Шахтера, которые после тестирования на COVID-19 смогут присоединиться к Дружине.

"Сейчас ситуация в команде очень сложная, но надо найти выход с нее", - цитирует Шевченко пресс-служба УАФ.

Касательно самой игры, то Андрей Николаевич заявил, что все игроки восприняли поединок с Францией очень серьезно и все те, кто вышел на поле,  пытались играть. Также специалист отметил, что иногда сборная Украины показывала неплохой футбол (начало 2-го тайма, -прим. ред.).

"Франция - чемпионы мира. К сожалению, мы не сумели привезти свой оптимальный состав, чтобы конкурировать с этой сборной".

Шевченко отметил, что сборная Украины наиграла больше чем на один гол и заслуживала "лучшего для себя счета".

С видеообзором матча Франция - Украина можно ознакомиться у нас на сайте.

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Сборная Франции, Андрей Шевченко, Футбол.

Автор:

Телеграф
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