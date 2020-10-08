Гармаш и другие: Луческу составил список игроков Динамо на Лигу чемпионов

Тренерский штаб Мирчи Луческу огласил заявку Динамо на групповой этап Лиги чемпионов УЕФА 2020/21. Примечательно, что в список игроков Динамо попал Денис Гармаш.
Заявка Динамо на Лигу чемпионов 2020/21
Голкиперы: 1. Георгий Бущан, 71. Денис Бойко, 35. Руслан Нещерет (заявка Б*), 51. Валентин Моргун (Б)
Защитники: 4. Денис Попов (Б), 13. Артем Шабанов, 16. Виталий Миколенко (Б), 20. Александр Караваев, 21. Владимир Костевич, 24. Александр Тымчик, 25. Илья Забарный (Б), 34. Александр Сирота (Б), 55. Константин Вивчаренко (Б), 94. Томаш Кендзера
Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тудор Бэлуцэ, 7. Беньямин Вербич, 8. Владимир Шепелев, 10. Николай Шапаренко, 11. Георгий Цитаишвили (Б), 14. Карлос де Пена, 15. Виктор Цыганков, 17. Богдан Леднев, 18. Александр Андриевский, 19. Денис Гармаш, 29. Виталий Буяльский, 99. Миккель Дуэлунд,
Нападающие: 22. Жерсон Родригес, 27. Клейтон, 31. Назарий Русин, 89. Владислав Супряга (Б)
Напомним. на групповом этапе Лиги чемпионов Динамо сыграет с Барселоной, Ювентусом и Ференцварошем.
Ранее Телеграф сообщал, что нападающий Динамо 7 октября отметился на международном уровне.