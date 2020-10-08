Форвард Динамо забил гол на международном уровне (видео)

Разыгравшийся в Динамо Жерсон Родригес продолжает забивать и на международном уровне.

Вчера, 7 октября, стартовали международные товарищеские матчи, в частности сборная Люксембурга принимала команду Лихтенштейна. Встреча, проходившая на стадионе "Жози Бартель", завершилась со счетом 1:2 в пользу команды княжества.

В составе Люксембурга отличился нападающий киевского Динамо Жерсон Родригес. Форвард появился на поле во втором тайме при счете 0:2 и сумел реализовать пенальти на 72-й минуте встречи.

Видео гола Родригеса:

Ранее Телеграф сообщал, что 7 октября состоялась целая серия товарищеских суперматчей, в частности Франция принимала Украину, Португалия - Испанию, а Германия - Турцию.

Отметим, 10 и 13 октября Люксембург сыграет в Лиге наций УЕФА против Кипра и Черногории соответственно.