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Украинский футболист прославился на весь мир, необычно избежав падения (видео)

Украинский футболист прославился на весь мир, необычно избежав падения (видео)
17:48 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Дмитрий Крыськив классно избежал падения во время матча Первой лиги.

Центральный полузащитник Шахтера Дмитрий Крыськив, выступающий в аренде за Металлист 1925, после трюка во время матча Первой Лиги против Полесья (0:0) вмиг стал знаменитым в мире. 

Дело в том, что хавбек во время матча, теряя равновесие, не растерялся и сделал кувырок, и как ни в чем не бывало продолжил борьбу за мяч. Видео "трюка" украинца подхватили футбольные топ-паблики, пользователи которых во всю расхваливают смекалку игрока. Некоторые даже попросили разработчиков симулятора FIFA добавить данный финт в игру.

Видео неординарного эпизода матча доступно в Сети: 

Ранее Телеграф сообщал об удивительном голе, забитом в Финляндии.

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Все по теме:

Футбол, ФК Металлист 1925, Дмитрий Крыськив.

Автор:

Телеграф
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