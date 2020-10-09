Скачать
Пятница, 09.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Беринчик - Симион: видео боя
Беринчик - Симион: видео боя
Швеция обыграла Россию в Москве (Видео)
Швеция обыграла Россию в Москве (Видео)
Грузия приблизилась к Евро-2020 и Украине
Грузия приблизилась к Евро-2020 и Украине
Украинский Супермен: Беринчик эффектно спустился на ринг перед боем с Симионом (видео)
Украинский Супермен: Беринчик эффектно спустился на ринг перед боем с Симионом (видео)

Нокаут вратаря и гол ударом через себя - в обзоре матча Англия - Уэльс (видео)

Нокаут вратаря и гол ударом через себя - в обзоре матча Англия - Уэльс (видео)
Обновлено 01:03 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Британское дерби завершилось победой Трех Львов.

Сборные Англии и Уэльса провели товарищеский матч. Встреча, проходившая на легендарной арене "Уэмбли", завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0. 

Англичане в экспериментальном составе попросту уничтожили соперника. Начало погрому положил нападающий Доминик Калверт-Льюин, который на 26-й минуте удачно замкнул головой навес с правого фланга. В начале второго тайма, на 53-й минуте, Конор Коади в касание с лету завершил навес со стандарта. Довершил разгром Дэнни Ингз шикарным ударом в падении через себя.

В середине первого тайма произошло жуткое столкновение игроков: валлиец Киффер Мур влетел во вратаря англичан Ника Поупа и врезал тому коленом в голову. После сокрушительного удара кипер, как ни в чем не бывало, поднялся и достоял в рамке до конца матча.

Видеообзор матча Англия - Уэльс (3:0)

В другом товарищеском матче игрового дня Швеция шокировала Россию в Москве.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Сборная Англии, Сборная Уэльса.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Беринчик - Симион: онлайн-трансляция боя
02 Беринчик избил румынского Бомбардировщика
03 Украинский Супермен: Беринчик эффектно спустился на ринг перед боем с Симионом (видео)
04 Беринчик - Симион: видео боя
05 Швеция обыграла Россию в Москве (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь