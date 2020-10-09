Нокаут вратаря и гол ударом через себя - в обзоре матча Англия - Уэльс (видео)

Британское дерби завершилось победой Трех Львов.

Сборные Англии и Уэльса провели товарищеский матч. Встреча, проходившая на легендарной арене "Уэмбли", завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0.

Англичане в экспериментальном составе попросту уничтожили соперника. Начало погрому положил нападающий Доминик Калверт-Льюин, который на 26-й минуте удачно замкнул головой навес с правого фланга. В начале второго тайма, на 53-й минуте, Конор Коади в касание с лету завершил навес со стандарта. Довершил разгром Дэнни Ингз шикарным ударом в падении через себя.

В середине первого тайма произошло жуткое столкновение игроков: валлиец Киффер Мур влетел во вратаря англичан Ника Поупа и врезал тому коленом в голову. После сокрушительного удара кипер, как ни в чем не бывало, поднялся и достоял в рамке до конца матча.

Видеообзор матча Англия - Уэльс (3:0)

В другом товарищеском матче игрового дня Швеция шокировала Россию в Москве.