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В Шахтере настоящая эпидемия: тесты показали 18 положительных результатов на COVID-19

В Шахтере настоящая эпидемия: тесты показали 18 положительных результатов на COVID-19
Обновлено 10:54 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер
В Шахтере подтвердили удручающую ситуацию с коронавирусом.

Футбольный клуб Шахтер прошел повторное тестирование перед выходом на тренировочную базу. Об этом сообщил официальный сайт донецкой команды.

По информации пресс-службы дончан, коронавирус был обнаружен у 9 игроков и 9 членов персонала команды. Все зараженные Горняки отправятся на 10-дневную самоизоляцию под контролем врачей. Сообщается, что у большинства болезнь проходит бессимптомно, а у некоторых - в легкой форме.

В итоге от Шахтера в сборную Украины на матчи Лиги наций УЕФА против Германии и Португалии отправятся лишь два игрока - Марлос и Виктор Коваленко.

Телеграф напоминает, что из-за проблем с составом национальная команда Украины не сумела доставить проблем команде Франции и была разгромлена с антирекордом в гостях.

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ФК Шахтер, Футбол, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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