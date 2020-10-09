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Аут ногами и угловой по-новому: Венгер хочет поменять футбольные правила

Аут ногами и угловой по-новому: Венгер хочет поменять футбольные правила
Обновлено 12:46 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Арсен Венгер хочет устроить революцию в футболе.

Бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер, находящийся без тренерской работы уже больше двух лет, хочет изменить футбольные правила. Список его идей приводит L’Equipe.

По мнению специалиста, который сейчас является директором по развитию мирового футбола ФИФА, нужно изменить правило углового. Венгер хочет создать больше возможностей для атакующих футболистов, а потому предлагает не останавливать игру, если при подачи с углового мяч в воздухе пересек лицевую линию и вернулся в поле. Таким образом, это создало бы немало новых угроз для защищающейся команды.

Кроме того, француз считает, что нужно изменить правило аута. По его мнению, в концовке поединка аут не дает никакого преимущество для вбрасывающей команды, ведь у соперника на одного игрока в поле больше. Поэтому, Арсен предлагает разрешить ввод мяча с аута ногой, но только со своей половины поля.

Ранее Телеграф сообщал, что Месси и Суарес догнали Роналдо.

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Арсен Венгер, Футбол.

Автор:

Телеграф
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