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Шахтер на фоне вспышки коронавируса провел тренировку с восемью полевыми футболистами

Шахтер на фоне вспышки коронавируса провел тренировку с восемью полевыми футболистами
Обновлено 17:42 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер
Футболисты занимались на расстоянии и тренировали передачи.

ФК Шахтер, на фоне вспышки коронавируса в команде, возобновил работу. Об этом сообщает официальный сайт донецкой команды.

Сообщается, что Горняки вышли на занятие под Киевом в загородном спорткомплексе "Святошин" в усеченном составе. На тренировке присутствовали всего 11 футболистов, три из которых - вратари. Более того, два игрока Сергей Болбат и Маркос Антонио работали по индивидуальной программе.

В пресс-службе дончан отметили, что футболисты донецкой команды работали над укреплением мышц, а также точностью передач. Тренировочное занятие было построено таким образом, чтобы минимизировать контакты между игроками и длилось всего около часа.

Следующая тренировка Шахтера намечена на утро, 10 октября. Возобновится сезон для Горняков матчем со Львовом (17 октября).

Телеграф напоминает, что Шахтер постигла настоящая эпидемия коронавируса. Накануне Горняки сообщили о 18 случаях заражения COVID-19 в клубе. В итоге зараженные игроки ушли на самоизоляцию, а еще двое - Виктор Коваленко и Марлос, сдав негативные тесты, отправились на базу национальной команды для подготовки к матчам с Германией (10 октября) и Испанией (13 октября).

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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