Украинская "молодежка" благодаря спорному пенальти обыграла Румынию (видео)

Сборная Украины U-21 все еще сохраняет шансы на выход из группы.

Сегодня, 9 октября, молодежная сборная Украины в рамках матча группового раунда отбора на Евро-2021 принимала команду Румынии U-21. Встреча, проходившая в Киеве на Оболонь-Арене, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

На 79-й минуте игры полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили заработал весьма спорный пенальти, а "приговор" реализовал хавбек Днепра-1 Сергей Булеца. После пропущенного гола румыны активизировались и создали несколько убойных моментов, однако везение сегодня было на стороне Желто-синих.

Лучшие моменты 1-го тайма:

Видео победного гола:

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь в ближайшее время.

Отметим, год назад Украина U-21 уступила сверстникам из Румынии со счетом 3:0.

Таким образом, подопечные Руслана Ротаня продолжают борьбу за выход в финальную часть турнира. С турнирным положением команд можно ознакомиться ниже (на момент публикации статьи Дания играет в ничью с Мальтой, а Северная Ирландия побеждает финнов).





Следующий свой матч Украина U-21 сыграет 13 октября в гостях против команды Северной Ирландии.

Телеграф напоминает, что уже завтра, 10 октября, национальная команда Украины сыграет матч третьего тура Лиги наций УЕФА против Германии. За ходом этой игры следите в нашей онлайн-трансляции.