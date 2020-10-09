Скачать
Пятница, 09.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Полет над рингом и поцелуй с женой: яркие моменты боя Беринчик - Симион (фото)
Полет над рингом и поцелуй с женой: яркие моменты боя Беринчик - Симион (фото)
Шевченко рассказал о серьезном разговоре с игроками после матча с Францией
Шевченко рассказал о серьезном разговоре с игроками после матча с Францией
Украина - Германия: где и когда смотреть матч Лиги наций
Украина - Германия: где и когда смотреть матч Лиги наций
В Шахтере настоящая эпидемия: тесты показали 18 положительных результатов на COVID-19
В Шахтере настоящая эпидемия: тесты показали 18 положительных результатов на COVID-19

Украинская "молодежка" благодаря спорному пенальти обыграла Румынию (видео)

Украинская "молодежка" благодаря спорному пенальти обыграла Румынию (видео)
20:27 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УАФ
Сборная Украины U-21 все еще сохраняет шансы на выход из группы.

Сегодня, 9 октября, молодежная сборная Украины в рамках матча группового раунда отбора на Евро-2021 принимала команду Румынии U-21. Встреча, проходившая в Киеве на Оболонь-Арене, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

На 79-й минуте игры полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили заработал весьма спорный пенальти, а "приговор" реализовал хавбек Днепра-1 Сергей Булеца. После пропущенного гола румыны активизировались и создали несколько убойных моментов, однако везение сегодня было на стороне Желто-синих.

Лучшие моменты 1-го тайма:

Видео победного гола:

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь в ближайшее время. 

Отметим, год назад Украина U-21 уступила сверстникам из Румынии со счетом 3:0.

Таким образом, подопечные Руслана Ротаня продолжают борьбу за выход в финальную часть турнира. С турнирным положением команд можно ознакомиться ниже (на момент публикации статьи Дания играет в ничью с Мальтой, а Северная Ирландия побеждает финнов). 


Следующий свой матч Украина U-21 сыграет  13 октября в гостях против команды Северной Ирландии.

Телеграф напоминает, что уже завтра, 10 октября, национальная команда Украины сыграет матч третьего тура Лиги наций УЕФА против Германии. За ходом этой игры следите в нашей онлайн-трансляции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Футбол, Сборная Украины U-21.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Беринчик - Симион: онлайн-трансляция боя
02 Швеция обыграла Россию в Москве (Видео)
03 Беринчик - Симион: видео боя
04 Украинский Супермен: Беринчик эффектно спустился на ринг перед боем с Симионом (видео)
05 Аут ногами и угловой по-новому: Венгер хочет поменять футбольные правила
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь