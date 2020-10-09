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Украина - Германия: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Украина - Германия: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Обновлено 18:59 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Прямая онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА Украина - Германия.

В субботу, 10 октября, сборная Украины принимает команду Германии. Встреча 3-го тура группового раунда Лиги наций УЕФА пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 21:45 по киевскому времени. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Перед матчем

Украина подходит к игре с Германией не в лучшем настроении. Во-первых, команда не укомплектована лучшим образом из-за коронавируса у нескольких лидеров. А во-вторых, накануне подопечные Андрея Шевченко сокрушительно уступили в товарищеской игре с Францией. В тоже время  главный тренер сборной Германии Йоахим Лев дал отдохнуть лидерам в контрольной игре с Турцией, которая завершилась боевой ничьей.

Матч в Киеве по решению местных властей будет проходить со зрителями на трибунах и это, несмотря на рекордные показатели распространения COVID-19 в стране.

Сборная Украины пока занимает второе место в четвертой группе Лиги А. С турнирной таблицей можно ознакомиться ниже.

Турнирная таблица Лиги наций УЕФА перед матчем Украина - Германия

Телеграф напоминает, что в первом туре Украина обыграла Швейцарию, а Германия и Испания поделили очки. Во втором туре Желто-синие разгромно уступили Испании, а Бундестим неожиданно потерял очки со Швейцарией (1:1).

Ранее Телеграф сообщал, где посмотреть игру Украина - Германия в прямом эфире, а также рассказывал о прогнозах букмекеров на этот матч.

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Сборная Украины, Сборная Германии, Футбол, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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