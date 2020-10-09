Украина - Германия: где и когда смотреть матч Лиги наций

Украина попытается закрыть обидное поражение в контрольном матче от Франции.

В субботу, 10 октября, сборная Украины примет команду Германии в рамках матча 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 21:45 по местному времени.

В прямом эфире в Украине игру национальной команды с Бундестим покажут два телеканала "Украина" и "Футбол 1". "Телеграф Спорт" проведет текстовую трансляцию поединка, в которой оперативно будут добавляться видео лучших моментов встречи.

Анонс матча от УАФ:

Накануне обе команды провели спарринги. Сборная Украины была попросту раздавлена Францией, а Германия и Турция выдали голевую феерию.

Ранее Телеграф сообщал, что букмекеры абсолютно не верят в команду Андрея Шевченко в домашнем противостоянии с немцами.