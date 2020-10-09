Украина - Германия: букмекеры дали пессимистичный прогноз для команды Шевченко

Сборная Украины вновь выступает аутсайдером матча.

Завтра, 10 октября, Украина примет Германию в рамках матча 3-го тура группового раунда Лиги наций УЕФА.

Накануне поединка букмекеры поделились своим прогнозом на игру. По мнению специалистов, у Желто-синих, даже несмотря на домашний статус матча, практически нет шансов на победу. Коэффициент на триумф подопечных Андрея Шевченко становит 11,5 - 13, а шансы на победу немцев оценивается в 1,22 - 1,27. Ничейный исход также маловероятен - 5,24 - 6,5.

Прогноз букмекеров на матч Украина - Германия:

Пари-Матч: (победа Украины 13,00 - ничья 6,50 - победа Германии 1,25)

Фаворит: ( 11,50 - 6,30 - 1,27)

William Hill: (13,00 - 5,24 - 1,22)

История противостояний

Сборная Украины пока не побеждала немцев. В шести сыгранных матчах в активе Бундестим 3 победы, три матча завершались ничьей. В последнем поединке, что прошел на Евро-2016, Украина в первом туре группового раунда турнира проиграла немцам со счетом 2:0.

По итогам двух туров сборная Украины пока держится на втором месте в квартете 4 Лиги А:

Телеграф напоминает, что обе сборные провели контрольные матчи 7 октября. Украина опозорилась в гостях у Франции, а Германия в экспериментальном составе сыграла в голевую ничью с Турцией.