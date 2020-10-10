Все билеты на матч Украина - Германия проданы: сделано важное заявление для болельщиков

Сборная Украины не останется без поддержки 12-го игрока в матче Лиги наций против Германии.

Сегодня, 10 октября, в Киеве на НСК "Олимпийский" сборная Украины примет Германию в рамках матча 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

На официальной страничке Украинской ассоциации футбола в instagram сообщили, что все билеты на матч были проданы.

Телеграф напоминает, что киевские власти разрешили болельщикам посетить международные матчи национальной команды в октябре (с Германией 10 октября и Испанией 13 октября, - прим. ред.). Однако действуют ряд ограничений: трибуны могут быть заполнены лишь на 30% от вместимости стадиона, а все посетители должны исполнять противоэпидемические меры.

Правила поведения на стадионе в условиях пандемии коронавируса:

соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м

проверять температуру тела при входе на стадион (если температура составляет более 37.2, вход на стадион будет запрещено)

находясь в периметре стадиона все время носить маску, которая должна прикрывать нос и рот

мыть и дезинфицировать руки при каждой возможности

не занимать другие места, а исключительно то, которое указано в Вашем билете

избегать рукопожатий

избегать контакта "лицом к лицу" с другими зрителями при перемещении в и из места

кашлять и чихать нужно в салфетку или в сгиб локтя

употреблять пищу и напитки нужно, находясь исключительно на своем месте

следовать всем инструкциям стюардов относительно санитарных и гигиенических мероприятий

соблюдать порядок очереди на стадионе.

Тем временем болельщики постепенно стягиваются к стадиону:

Матч Украина - Германия начнется 10 октября в 21:45 о киевскому времени. "Телеграф Спорт" проведет прямую онлайн-трансляцию поединка.