Все билеты на матч Украина - Германия проданы: сделано важное заявление для болельщиков

Сегодня, 10 октября, в Киеве на НСК "Олимпийский" сборная Украины примет Германию в рамках матча 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
На официальной страничке Украинской ассоциации футбола в instagram сообщили, что все билеты на матч были проданы.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Усі квитки на матч Україна — Німеччина продані! ⠀ #УАФ #МиЗбірна #ЛігаНацій
Телеграф напоминает, что киевские власти разрешили болельщикам посетить международные матчи национальной команды в октябре (с Германией 10 октября и Испанией 13 октября, - прим. ред.). Однако действуют ряд ограничений: трибуны могут быть заполнены лишь на 30% от вместимости стадиона, а все посетители должны исполнять противоэпидемические меры.
Правила поведения на стадионе в условиях пандемии коронавируса:
Посмотреть эту публикацию в Instagram
До матчу національної збірної України проти Німеччини залишилось години. ⠀ Дорогі вболівальники-власники квитків на цей поєдинок! ⠀ Звертаємо Вашу увагу та просимо неухильно дотримуватися особливих умов доступу та перебування на стадіоні. Необхідно: — дотримуватися соціальної дистанції не менше 1,5 м; — перевіряти температуру тіла при вході на стадіон (якщо температура становить більше, ніж 37.2, вхід на стадіон буде заборонено); — перебуваючи в периметрі стадіону весь час носити маску, яка має прикривати ніс та рот; — мити та дезінфікувати руки за кожної можливості; — не займати інші місця, а виключно те, яке вказане у Вашому квитку; — уникати рукостискань; — уникати контакту «обличчя в обличчя» з іншими глядачами при переміщенні до та з місця; — кашляти та чхати в серветку або у згин ліктя; — споживати їжу та напої перебуваючи виключно на своєму місці; — дотримуватися всіх інструкцій стюардів стосовно санітарних та гігієнічних заходів; — дотримуватися порядку черги на стадіоні. ⠀ Головна команда країни надзвичайно рада можливості зіграти за Вашої підтримки! Проте найголовніше — це безпека кожного! Тож сподіваємося на сумлінність усіх, хто планує відвідати стадіон, та вболіваємо за Україну! ⠀ #УАФ #МиЗбірна #ЛігаНацій
Тем временем болельщики постепенно стягиваются к стадиону:
Матч Украина - Германия начнется 10 октября в 21:45 о киевскому времени. "Телеграф Спорт" проведет прямую онлайн-трансляцию поединка.