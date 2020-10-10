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Суббота, 10.10.2020
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Украина - Германия: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Украина - Германия: онлайн-трансляция матча Лиги наций
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Все билеты на матч Украина - Германия проданы: сделано важное заявление для болельщиков

Все билеты на матч Украина - Германия проданы: сделано важное заявление для болельщиков
20:08 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм uafukraine
Сборная Украины не останется без поддержки 12-го игрока в матче Лиги наций против Германии.

Сегодня, 10 октября, в Киеве на НСК "Олимпийский" сборная Украины примет Германию в рамках матча 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА. 

На официальной страничке Украинской ассоциации футбола в instagram сообщили, что все билеты на матч были проданы. 

 
 
 
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Усі квитки на матч Україна — Німеччина продані! ⠀ #УАФ #МиЗбірна #ЛігаНацій

Публикация от УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ (@uafukraine)

Телеграф напоминает, что киевские власти разрешили болельщикам посетить международные матчи национальной команды в октябре (с Германией 10 октября и Испанией 13 октября, - прим. ред.). Однако действуют ряд ограничений: трибуны могут быть заполнены лишь на 30% от вместимости стадиона, а все посетители должны исполнять противоэпидемические меры.

Правила поведения на стадионе в условиях пандемии коронавируса:

 
 
 
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До матчу національної збірної України  проти Німеччини залишилось  години. ⠀ Дорогі вболівальники-власники квитків на цей поєдинок! ⠀ Звертаємо Вашу увагу та просимо неухильно дотримуватися особливих умов доступу та перебування на стадіоні. Необхідно: — дотримуватися соціальної дистанції не менше 1,5 м; — перевіряти температуру тіла при вході на стадіон (якщо температура становить більше, ніж 37.2, вхід на стадіон буде заборонено); — перебуваючи в периметрі стадіону весь час носити маску, яка має прикривати ніс та рот; — мити та дезінфікувати руки за кожної можливості; — не займати інші місця, а виключно те, яке вказане у Вашому квитку; — уникати рукостискань; — уникати контакту «обличчя в обличчя» з іншими глядачами при переміщенні до та з місця; — кашляти та чхати в серветку або у згин ліктя; — споживати їжу та напої перебуваючи виключно на своєму місці; — дотримуватися всіх інструкцій стюардів стосовно санітарних та гігієнічних заходів; — дотримуватися порядку черги на стадіоні. ⠀ Головна команда країни надзвичайно рада можливості зіграти за Вашої підтримки! Проте найголовніше — це безпека кожного! Тож сподіваємося на сумлінність усіх, хто планує відвідати стадіон, та вболіваємо за Україну! ⠀ #УАФ #МиЗбірна #ЛігаНацій

Публикация от УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ (@uafukraine)

  • соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м
  • проверять температуру тела при входе на стадион (если температура составляет более 37.2, вход на стадион будет запрещено)
  • находясь в периметре стадиона все время носить маску, которая должна прикрывать нос и рот
  • мыть и дезинфицировать руки при каждой возможности
  • не занимать другие места, а исключительно то, которое указано в Вашем билете
  • избегать рукопожатий
  • избегать контакта "лицом к лицу" с другими зрителями при перемещении в и из места
  • кашлять и чихать нужно в салфетку или в сгиб локтя
  • употреблять пищу и напитки нужно, находясь исключительно на своем месте
  • следовать всем инструкциям стюардов относительно санитарных и гигиенических мероприятий
  • соблюдать порядок очереди на стадионе.

Тем временем болельщики постепенно стягиваются к стадиону:

Матч Украина - Германия начнется 10 октября в 21:45 о киевскому времени. "Телеграф Спорт" проведет прямую онлайн-трансляцию поединка.

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Сборная Украины, Сборная Германии, Футбол.

Автор:

Телеграф
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