Шевченко огласил заявку на матч Украина - Германия

Сегодня, 10 октября, сборная Украины проведет игру 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с командой Германии. Встреча пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 21:45 по местному времени. Накануне игры тренерский штаб Желто-синих во главе с Андреем Шевченко огласил заявку на игру.
Примечательно, что номинально в сборной Украины сейчас находится лишь один форвард - Роман Яремчук.
Заявка сборной Украины на игру с Германией
Телеграф напоминает, что за Live-трансляцией встречи можно наблюдать у нас на сайте.
Ранее Телеграф сообщал, что в своем последнем поединке сборная Украины была уничтожена действующими чемпионами мира.