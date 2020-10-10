Шевченко огласил заявку на матч Украина - Германия

Сборная Украины с Германией номинально будет играть лишь с одним нападающим.

Сегодня, 10 октября, сборная Украины проведет игру 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с командой Германии. Встреча пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 21:45 по местному времени. Накануне игры тренерский штаб Желто-синих во главе с Андреем Шевченко огласил заявку на игру.

Примечательно, что номинально в сборной Украины сейчас находится лишь один форвард - Роман Яремчук.

Заявка сборной Украины на игру с Германией

Вратари : 1. Георгий Бущан, 12. Никита Шевченко, 23. Дмитрий Ризнык

: 1. Георгий Бущан, 12. Никита Шевченко, 23. Дмитрий Ризнык Защитники : 2. Эдуард Соболь, 3. Игорь Пластун, 4. Илья Забарный, 6. Евгений Чеберко, 13. Ефим Конопля, 16. Виталий Миколенко, 18. Богдан Михайличенко, 21. Александр Караваев

: 2. Эдуард Соболь, 3. Игорь Пластун, 4. Илья Забарный, 6. Евгений Чеберко, 13. Ефим Конопля, 16. Виталий Миколенко, 18. Богдан Михайличенко, 21. Александр Караваев Полузащитники : 5. Сергей Сидорчук, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 14. Игорь Харатин, 15. Виктор Цыганков, 17. Владимир Шепелев, 19. Евгений Макаренко, 20 Виктор Коваленко, 22. Александр Зубков

: 5. Сергей Сидорчук, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 14. Игорь Харатин, 15. Виктор Цыганков, 17. Владимир Шепелев, 19. Евгений Макаренко, 20 Виктор Коваленко, 22. Александр Зубков Нападающие: 9. Роман Яремчук

Телеграф напоминает, что за Live-трансляцией встречи можно наблюдать у нас на сайте.

Ранее Телеграф сообщал, что в своем последнем поединке сборная Украины была уничтожена действующими чемпионами мира.