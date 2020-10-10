Лига наций: где и когда смотреть матчи 10 октября

В субботу, 10 октября, возобновляются матчи Лиги наций УЕФА, в частности в Лиге А футбольных любителей ожидают матчи Украина - Германия и Испания - Швейцария. В лиге С Люксембург форварда Динамо Жерсона Родригеса будет принимать Кипр. Все матчи игрового дня покажут в Украине в прямом эфире.
Расписание трансляций матчей Лиги наций уЕФА 10 октября:
Лига наций УЕФА - Лига А
Лига наций УЕФА - Лига C
Лига наций УЕФА - Лига D
Телеграф проведет прямую текстовую трансляцию матча Украина - Германия. Ранее Телеграф сообщал, что тренерский штаб нашей команды огласил заявку на эту игру.