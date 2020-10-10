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Лига наций: где и когда смотреть матчи 10 октября

Лига наций: где и когда смотреть матчи 10 октября
Обновлено 12:12 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Лига наций возвращается матчами групповой стадии.

В субботу, 10 октября, возобновляются матчи Лиги наций УЕФА, в частности в Лиге А футбольных любителей ожидают матчи Украина - Германия и Испания - Швейцария. В лиге С Люксембург форварда Динамо Жерсона Родригеса будет принимать Кипр. Все матчи игрового дня покажут в Украине в прямом эфире.

Расписание трансляций матчей Лиги наций уЕФА 10 октября:

Лига наций УЕФА - Лига А

  • 21:45 Испания - Швейцария - Футбол 2
  • 21:45 Украина - Германия - Футбол 1

Лига наций УЕФА - Лига C

  • 16:00 Люксембург - Кипр - Футбол 3
  • 16:00 Черногория - Азербайджан - Футбол 2

Лига наций УЕФА - Лига D

  • 19:00 Лихтенштейн - Гибралтар - Футбол 3
  • 19:00 Фарерские острова - Латвия - Футбол 2
  • 21:45 Андорра - Мальта - Футбол 3

Телеграф проведет прямую текстовую трансляцию матча Украина - Германия. Ранее Телеграф сообщал, что тренерский штаб нашей команды огласил заявку на эту игру.

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Все по теме:

Сборная Украины, Сборная Германии, Футбол, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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