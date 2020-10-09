Шевченко рассказал о серьезном разговоре с игроками после матча с Францией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поучаствовал в традиционной пресс-конференции накануне игры Лиги наций против Германии.

"Никто из игроков и тренеров не выпадает. Пришли результаты тестов. У нас все хорошо", - начал Шевченко.

Затем на главного тренера Желто-синих посыпались вопросы о поражении от Франции и Андрей Николаевич рассказал, что провел с командой серьезный разговор.

"В первую очередь у меня состоялся серьезный разговор с ребятами. Несмотря на ту ситуацию, в какую мы попали, все-таки те игроки, которых мы вызываем, должны брать ответственность за свою игру. Я думаю, что 7:1 это много. Поэтому, у меня был серьезный разговор с коллективом. Посмотрим на их реакцию. Я думаю, для всех (и для Бущана в частности) очень важно сыграть следующую игру. В футболе такое бывает. Хорошо для нас, что это случилось в одном матче, а не в нескольких. Во Франции было тяжело, ведь сдавались тесты и мы не знали, кто сможет сыграть. Сейчас попроще, ведь результаты тестов уже известны".

О стиле сборной Украины. "Первым номером играть с таким грандами, как Испания и Франция очень тяжело. Но отходить от наших принципов мы не намерены. А наши принципы - это средние и короткие передачи, это выход из обороны. У нас есть варианты на завтра и у нас были варианты и на предыдущие встречи. Не все получалось. У нас молодежь приехала играть, с которыми мы даже не работали ни на одной тренировке. А для "связи" нужно время. Я сознательно иду на некоторые риски, понимая что у нас нет основной команды из-за ситуации с коронавирусом. Я готов идти на жертвы и моя задача подготовить команду на весну, когда начнется отбор на ЧМ-2022, а затем и Евро-2020. У меня есть время для этого, чтобы посмотреть кандидатов. Многим из них сегодня дается шанс и они должны брать на себя ответственность и отвечать за свою игру.

О возможном выходе на поле вратаря Никиты Шевченко: "По составу определятся будем завтра".

Почему не выпустил Шовковского? "Не было возможности дозаявить ни одного игрока, мы не могли привезти во Францию футболиста. Поэтому мы заявили Сашу. Внести его в заявку было необходимо, а вот выпускать на поле - нет. Меня не интересует подобная статистика" (Шовковский мог сыграть за сборную в 45-летнем возрасте).

Матч в Киеве пройдет с частичным заполнением трибун. "Мы действительно соскучились за людьми на трибунах, ведь мы играем для них. Я думаю данное решение (о допуске болельщиков на трибуны, - прим. ред.) приняли взвешено. С моей точки зрения, как человек, который работает в футболе и любит игру, скажу так "футбол без зрителей - это очень тяжело". Мы будем рады, что будут зрители, но самое главное, чтобы это было в рамках всей ситуации, которая есть на сегодня.

О сборной Германии. Надеюсь, что в следующие 2-3 месяца ситуация изменится. Маленькие сборные, сборные у которых слабые чемпионаты... Мы находимся в очень тяжелой ситуации, потому что у нас нет возможности подпитывать состав новыми игроками. На завтрашнюю игру очень важно иметь правильный психологический настрой. Немецкая машина - это команда очень высокого уровня и очень сильна физически. Будет иметь большое значение борьба и подборы. Немцы не боятся играть по всему фронту один в один, эта команда любит скоростной и быстрый футбол и не боится прессинговать, поэтому мы будет готовится к данному матчу.

Следить за ходом матча Украина - Германия можно будет в нашей онлайн-трансляции поединка.