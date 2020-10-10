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Пока без побед: история противостояний Украина - Германия

Пока без побед: история противостояний Украина - Германия
11:53 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Сборная Украины пока не знает радости победы в противостоянии с командой Германии.

За всю историю Желто-синие играли с четырехкратными чемпионами мира шесть раз. В трех поединках была зафиксирована ничья, а еще в трех играх побеждал Бундестим.

Самое болезненное поражения сучилось в гостевом матче отбора на ЧМ-2002, в котором наша команда уступила со счетом 4:1. В своем последнем очном противостоянии Германия одолела Украину на групповом раунде Евро-2016 со счетом 2:0.

Примечательно, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко забивал в ворота немцев, будучи игроком. Кроме Шевы ворота Немецкой Машины распечатали Геннадий Зубов, Сергей Назаренко, Евгений Коноплянка и Андрей Ярмоленко, который присутствует в заявке на игру.

Матч 3-го тура группового раунда Лиги наций УЕФА Украина - Германия состоится в Киеве 10 октября. Телеграф будет вести прямую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Телеграф сообщал об неутешительных для Украины прогнозах на игру с немцами.

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Все по теме:

Сборная Украины, Сборная Германии, Футбол, Лига Наций.

Автор:

Телеграф
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