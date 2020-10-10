"Я для команды старался": Полузащитник Динамо признался в симуляции в игре за сборную

Георгий Цитаишвили своим артистическим падением в чужой штрафной принес сборной Украины U-21 победу на Румынией U-21.

Полузащитник Динамо и молодежной сборной Украины признался в симуляции в матче групповой стадии отбора на Евро-2021 против Румынии U-21. По словам игрока, картинные падения - это часть футбола и он старался для команды, ведь только победа оставляла шансы подопечным Руслана Ротаня на выход из группы.

"Это часть футбола, хитрости всякие. Я для команды старался и хотел, чтобы выиграли. Упал - поставили. VAR не было, так что пенальти", - цитирует Цитаишвили dynamomania.

Кроме того, Георгий объяснил, почему не стал бить пенальти сам. По словам хавбека, он передал право пробивать 11-метровый Булеце, потому что сильно устал и был уверен в ударе Сергея на 100%.

Телеграф напоминает, что матч молодежных команд Украины и Румынии завершился победой Желто-синих со счетом 1:0. У нас на сайте доступен видеообзор этой игры.