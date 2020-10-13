В Лиге наций забили самый смешной автогол года (видео)

Даже на самом высоком уровне случаются странные ошибки.

Сборный Эстонии и Северной Македонии подарили болельщикам настоящий праздник футбола, забив шесть голов на двоих в игре третьего тура Лиги наций УЕФА.

Особенно нелепым получилось первое взятие ворот. На 3-й минуте поединка защитник Эстонии Мартен Кууск не глядя отпасовал назад в сторону своих ворот. В этот момент вратарь хозяев Хейн находился далеко не на своей позиции. В итоге кипер безуспешно пытался отразить "удар" напарника, что вылилось в забавный автогол.

Видео автогола Кууска:

Esto pasó en Macedonia del Norte-Estonia

pic.twitter.com/19zUgEPTvb — El fútbol va con vos (@Relatoresconvos) October 11, 2020

Видеообзор матча Эстония - Северная Македония (3:3) - момент с автоголом смотреть с 02:07:

В Сети данный автогол напомнил болельщикам о пропущенном мяче Александра Шовковского в игре против Словении.

С результатами остальных матчей Лиги наций за 11 октября можно ознакомиться у нас на сайте.