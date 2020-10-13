Скачать
Вторник, 13.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Лига наций: где и когда смотреть матчи 13 октября
Лига наций: где и когда смотреть матчи 13 октября
Чисора представил Усика в образе Джокера (фото)
Чисора представил Усика в образе Джокера (фото)
В США забили феноменальный гол-претендент на премию Пушкаша (видео)
В США забили феноменальный гол-претендент на премию Пушкаша (видео)
Украина - Испания: где и когда смотреть матч Лиги наций
Украина - Испания: где и когда смотреть матч Лиги наций

В Лиге наций забили самый смешной автогол года (видео)

В Лиге наций забили самый смешной автогол года (видео)
Обновлено 11:42 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Даже на самом высоком уровне случаются странные ошибки.

Сборный Эстонии и Северной Македонии подарили болельщикам настоящий праздник футбола, забив шесть голов на двоих в игре третьего тура Лиги наций УЕФА.

Особенно нелепым получилось первое взятие ворот. На 3-й минуте поединка защитник Эстонии Мартен Кууск не глядя отпасовал назад в сторону своих ворот. В этот момент вратарь хозяев Хейн находился далеко не на своей позиции. В итоге кипер безуспешно пытался отразить "удар" напарника, что вылилось в забавный автогол.

Видео автогола Кууска:

Видеообзор матча Эстония - Северная Македония (3:3) - момент с автоголом смотреть с 02:07:

В Сети данный автогол напомнил болельщикам о пропущенном мяче Александра Шовковского в игре против Словении. 

С результатами остальных матчей Лиги наций за 11 октября можно ознакомиться у нас на сайте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Футбол, Сборная Эстонии, Лига Наций УЕФА, Сборная Северной Македонии.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига наций: где и когда смотреть матчи 13 октября
02 В США забили феноменальный гол-претендент на премию Пушкаша (видео)
03 Шевченко определился с заявкой сборной Украины на матч с Испанией
04 Маркевич: Лимит на легионеров - наше слабое место
05 "Сантос" в поисках замены Неймару
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь