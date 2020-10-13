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Партнеры по команде забили футболиста до смерти из-за пропущенного гола

Партнеры по команде забили футболиста до смерти из-за пропущенного гола
Обновлено 13:27 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: pixabay
Жуткая история произошла в Уганде по итогам товарищеского футбольного матча.

На севере Уганды в районе Ламво состоялся футбольный матч локального уровня. В ходе товарищеского поединка 22-летний центральный защитник Черчилл Овачи допустил голевую ошибку. После чего на него с кулаками набросились одноклубники.

Эмоции утихли, стороны удалось разнять и инцидент, казалось, был исчерпан, но Овачи решил отомстить одному из обидчиков. После игры Черчилл столкнул с велосипеда одного из напавших на него ранее и завязалась новая драка, в ходе которой Овачи потерял сознание. Футболиста оперативно доставили в больницу, но увы спасти ему жизнь не удалось.

По информации monitor.co.ug, полиция возбудила уголовное дело по статье убийство и уже задержаны 2 подозреваемых.

Ранее Телеграф сообщал о смерти легендарного футболиста Шахтера.

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Уганда, Футбол.

Автор:

Телеграф
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