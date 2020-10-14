Хет-трик Неймара и феноменальный выстрел Каррильо: обзор матча Перу - Бразилия (видео)

Бразилия с трудностями переиграла Перу.

Сборная Перу в рамках матча второго тура группового раунда отбора на ЧМ-2022 принимала команду Бразилии. Встреча, проходившая на Национальном стадионе в Лиме ночью 14 октября (время киевское), завершилась со счетом 2:4 в пользу гостей. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

Хозяева весьма быстро открыли счет. На 6-й минуте Андре Каррильо забил сумасшедший скример из-за пределов штрафной. Гости ответили реализованным Неймаром 11-метровым ударом на 28-й минуте. В начале второго тайме перуанские футболисты вновь вышли вперед: на 59-й минуте Ренато Тапио пробил издали и мяч рикошетом залетел в пустой гол ворот Вевертона. Затем началось шоу в исполнении Пентакампеоне. Сначала отличился Ришарлисон Андраде (64'), а затем еще дважды Неймар (83' (с пенальти), 94').

Таким образом, Неймар и Ко добыли вторую победу подряд и возглавили турнирную группу квалификации:

Ранее Телеграф сообщал, что Бразилия сумела разгромить Боливию на старте отбора.