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Пушка Гризманна и хитрый удар Влашича - в обзоре матча Хорватия - Франция (видео)

Пушка Гризманна и хитрый удар Влашича - в обзоре матча Хорватия - Франция (видео)
00:04 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Повторение финала чемпионата мира 2018 года вновь завершилось в пользу Франции.

Сборная Хорватии в рамках матча 4-го тура группового раунда Лиги наций УЕФА принимала команду Франции. Поединок проходил в Загребе на арене "Максимир" и завершился минимальной победой гостей со счетом 1:2.

Уже на  8-й минуте поединка отличился Антуан Гризманн. Нападающий Барселоны получил мяч после отскока в метрах 11-и от ворот и пушечным ударом пробил прямо под перекладину ворот Ливаковича. На 64-й минуте полузащитник хозяев Никола Влашич, получив мяч на линии штрафной, исполнил хитрющий удар, завершившийся голом. Хавбек при приеме мяча подработал его одной ногой, а затем неожиданно пробил второй ногой - обескураженный Льорис лишь наблюдал за полетом "снаряда". На 79-й минуте чемпионы мира вырвали победу усилиями Диня, отдавшего голевую передачу слева, и Килиана Мбаппе, который замкнул ассист партнера.

Лучшие моменты 1-го тайма и гол Гризманна:

Видео гола Влашича:

Видео гола Мбаппе:

Этот результат позволил французам догнать португальцев по очкам:

Ранее Телеграф сообщал о результатах центрального матча игрового дня Лиги наций 14 октября Италия - Нидерланды.

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Сборная Франции, Футбол, Сборная Хорватии, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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