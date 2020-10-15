Пушка Гризманна и хитрый удар Влашича - в обзоре матча Хорватия - Франция (видео)

Сборная Хорватии в рамках матча 4-го тура группового раунда Лиги наций УЕФА принимала команду Франции. Поединок проходил в Загребе на арене "Максимир" и завершился минимальной победой гостей со счетом 1:2.
Уже на 8-й минуте поединка отличился Антуан Гризманн. Нападающий Барселоны получил мяч после отскока в метрах 11-и от ворот и пушечным ударом пробил прямо под перекладину ворот Ливаковича. На 64-й минуте полузащитник хозяев Никола Влашич, получив мяч на линии штрафной, исполнил хитрющий удар, завершившийся голом. Хавбек при приеме мяча подработал его одной ногой, а затем неожиданно пробил второй ногой - обескураженный Льорис лишь наблюдал за полетом "снаряда". На 79-й минуте чемпионы мира вырвали победу усилиями Диня, отдавшего голевую передачу слева, и Килиана Мбаппе, который замкнул ассист партнера.
Лучшие моменты 1-го тайма и гол Гризманна:
Видео гола Влашича:
Видео гола Мбаппе:
Этот результат позволил французам догнать португальцев по очкам:
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