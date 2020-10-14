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Италия и Нидерланды поделили очки в Лиге наций (видео)

Италия и Нидерланды поделили очки в Лиге наций (видео)
23:36 Ср, 14 Октябрь 2020 Телеграф Телеграф Спорт
В центральном матче игрового дня Лиги наций была зафиксирована ничья.

Сборная Италии в рамках матча 4-го тура группового раунда Лиги наций УЕФА принимала команду Нидерландов. Встреча, которая проходила на стадионе "Атлети Адзурри д’Италия" в Бергамо, завершилась со счетом 1:1. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

Оба мяча были забиты еще в первом тайме. Сначала на 16-й минуте за хозяев отличился Лоренцо Пеллегрини, который воспользовался идеальной разрезной передачей Бареллы и реализовал выход один на один. Через девять минут Нидерланды отыгрались усилиями Дони ван де Бека. Хавбек нечаянно заблокировал удар своего партнера по команде Депая, а затем после отскока расстрелял ворота хозяев. На протяжении оставшегося времени команды создали несколько убойных моментов на двоих, но реализовать их не сумели.

Таким образом, после победы Польши в параллельном матче Италия и Нидерланды опустились на 2-е и 3-е место в турнирной таблице соответственно.

Напомним, вчера, 13 октября, состоялся большой игровой день в Лиге наций УЕФА с участием сборной Украины. У нас сайте доступны все видеообзоры этих игр.

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Сборная Италии, Сборная Нидерландов, Футбол, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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