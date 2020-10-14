Лига наций: результаты матчей 13 октября (видео)

Среди прочих результатов особняком выделяется матч Украина - Испания.

Во вторник, 13 октября, в Лиге наций УЕФА состоялось 7 поединков. В центральных поединках игрового дня встречались команды Лиги А Украина - Испания и Германия - Швейцария. Подопечные Андрея Шевченко сотворили настоящую сенсацию,а немцы до сих пор не могут найти свою лучшую игру. Кроме того, Люксембург форварда Динамо Жерсона Родригеса переиграл Черногорию в Лиге С.

Результаты и видеообзоры матчей Лиги наций УЕФА за 13 октября:

Лига наций УЕФА - Лига А

Германия - Швейцария 3:3 - видеообзор

Украина - Испания 1:0 - видеообзор

Лига наций УЕФА - Лига C

Азербайджан - Кипр 0:0

Черногория - Люксембург 1:2

Лига наций УЕФА - Лига D

Латвия - Мальта 0:1

Лихтенштейн - Сан-Марино 0:0

Фарерские острова - Андорра 2:0

Ранее Телеграф сообщал о забавном моменте в матче Украина - Испания с участием Серхио Рамоса и Георгия Бущана.