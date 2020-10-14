Лига наций: результаты матчей 13 октября (видео)

Во вторник, 13 октября, в Лиге наций УЕФА состоялось 7 поединков. В центральных поединках игрового дня встречались команды Лиги А Украина - Испания и Германия - Швейцария. Подопечные Андрея Шевченко сотворили настоящую сенсацию,а немцы до сих пор не могут найти свою лучшую игру. Кроме того, Люксембург форварда Динамо Жерсона Родригеса переиграл Черногорию в Лиге С.
Результаты и видеообзоры матчей Лиги наций УЕФА за 13 октября:
Лига наций УЕФА - Лига А
Германия - Швейцария 3:3 - видеообзор
Украина - Испания 1:0 - видеообзор
Лига наций УЕФА - Лига C
Азербайджан - Кипр 0:0
Черногория - Люксембург 1:2
Лига наций УЕФА - Лига D
Латвия - Мальта 0:1
Лихтенштейн - Сан-Марино 0:0
Фарерские острова - Андорра 2:0
Ранее Телеграф сообщал о забавном моменте в матче Украина - Испания с участием Серхио Рамоса и Георгия Бущана.