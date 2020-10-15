Спорный пенальти помог Дании сенсационно обыграть Англию в Лиге наций (Видео)

Сборная Англии на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне уступила команде Дании.

Встреча 4-го тура группового раунда Лиги наций УЕФА завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

Во второй половине первого тайма хозяева остались в меньшинстве: Гарри Магуайр пошел в жесткий стык и получил вторую желтую карточку. Главный тренер англичан Гарет Саутгейт пытался перестроить игру своей команды, но все же датчане сумели реализовать большинство. На 34-й минуте Кайл Уокер грубо сыграл в своей штрафной, по мнению арбитра, и рефери назначил весьма спорный пенальти, который через минуту хладнокровно ударом по центру реализовал Кристиан Эриксен. Это взятие ворот стало последним в игре, однако проблемы у англичан на этом не закончились. Уже после финального свистка правый защитник Трех Львов Рис Джеймс получил красную карточку за неспортивное поведение. Судя по всему, он "отличился" нелицеприятными высказываниями в адрес главного рефери встречи испанца Хесуса Хиль Мансано.

Лучшие моменты 1-го тайма:

Лучшие моменты 2-го тайма:

Этот результат вывел датчан на вторую строчку в турнирной таблице, а вот англичане по дополнительным показателям оказались третьими.

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