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УПЛ: где и когда смотреть матчи 6 тура чемпионата Украины по футболу

УПЛ: где и когда смотреть матчи 6 тура чемпионата Украины по футболу
10:47 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер
Чемпионат Украины по футболу возобновляется после международной паузы.

17 октября матчем Минай - Мариуполь возобновляется чемпионат Украины по футболу 2020/21. Что касается грандов украинского футбола Динамо и Шахтера, то киевляне сыграют в гостях с Рухом, а дончане примут Львов. Оба матча начнутся в субботу в 17:00 по киевскому времени.

Расписание трансляций матчей УПЛ 6-го тура

 17 октября

  • 14:00 Минай - Мариуполь - Футбол 2
  • 17:00 Рух Львов - Динамо Киев - Футбол 1
  • 17:00 Шахтер Донецк - Львов - Футбол 2
  • 19:30 Заря - Колос - Униан ТВ

18 октября

  • 14:00 Олимпик Донецк - Ворскла - Футбол 1
  • 17:00 Александрия - Ингулец - Футбол 1
  • 19:30 Днепр-1 - Десна - Униан ТВ

За ходом матчей Заря - Колос и Днепр-1 - Десна можно будет наблюдать в прямом эфире у нас на сайте.

Турнирная таблица перед началом матчей 6-го тура УПЛ:

Телеграф напоминает, что Динамо и Шахтеру уже на следующей неделе предстоит сыграть в Лиге чемпионов против Ювентуса (20.10.2020) и Реала (21.10.2020) соответственно. Отметим, у Юве большие проблемы, ведь игру с Динамо с большой долей вероятности пропустит заболевший коронавирусом Криштиану Роналду. Кроме того, на старт еврокубков выйдет и луганская Заря (матч против Лестер Сити 22.10.2020).

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Футбол, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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