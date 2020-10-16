У России хотят отобрать чемпионат Европы по футболу

Пандемия коронавируса вынуждает организаторов еврофорума идти на жертвы.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность смены формата грядущего чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, глобальная пандемия коронавируса не оставляет шансов организаторам Евро-2020 на проведение футбольного форума в том формате, в котором он изначально планировался (в 12 городах Европы, - прим. ред.). Поэтому футбольные чиновники задумались над тем, чтобы провести ближайшее Евро в одной стране на 4-х стадионах. Это бы позволило уменьшить риски заражения игроков из-за уменьшения количества перелетов сборных.

Источник указывает на то, что первыми городами, которые официально потеряют статус города-хозяина Евро-2020 станут Санкт-Петербург и Баку.

Телеграф напоминает, что чемпионат Европы по футболу должен был пройти летом 2020 года в 11 странах и 12 городах Европы: Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште, Дублине и Санкт-Петербурге. Однако из-за пандемии коронавируса УЕФА принял решение перенести соревнования на лето 2021 года, сохранив при этом название турнира Евро-2020.

Сборная Украины уже квалифицировалась на еврофорум и сыграет на первенстве в группе С вместе с Австрией и Нидерландами. Последний соперник команды Андрея Шевченко по квартету определится в стыковом матче Грузия - Северная Македония (12.11.2020).

Ранее Телеграф сообщал, что Хорватия и Франция повторили финал ЧМ-2018 в Лиге наций УЕФА.