Барселона договорилась о трансфере лидера сборной Нидерландов

Мемфис Депай в январе станет партнером Лионеля Месси по команде.

Форвард Лиона и сборной Нидерландов Мемфис Депай, похоже, станет игроком Барселоны. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, представители Барселоны договорились с Лионом о трансфере 26-летнего нападающего в зимнее трансферное окно. При этом сумма отступных за игрока не уточняется. Отметим, летом 2021 года Мемфис мог бы стать свободным агентом и оказаться в стане Сине-гранатовых совершенно бесплатно.

О возможном переходе Депая в Барселону стало известно после того, как каталонский суперклуб возглавил Рональд Куман, тренировавший до этого нападающего в сборной Нидерландов. Блаугранас вели игрока, но не сумели его подписать в прошлое трансферное окно из-за того, что не продали Усмана Дембеле (у каталонцев зарплатная ведомость достигла "потолка", - прим. ред.). Отмечается, что основной трансферной целью Барселоны все еще является аргентинский нападающий Интера Лаутаро Мартинес.

В текущем сезоне на счету Депая 4 гола в 6 матчах Лиги 1.

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