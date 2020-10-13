Барселона - Реал: где и когда смотреть первое Эль-Класико сезона

Барселона и Реал померятся силами в конце октября.

В субботу, 24 октября, в столице Каталонии состоится первое Эль-Класико сезона 2020/21 Барселона - Реал. Встреча пройдет на легендарном "Камп Ноу" и начнется в 17:00 по киевскому времени. Об этом сообщает football-espana.net.

Игру 7-го тура чемпионата Испании Барселона - Реал можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине на онлайн-сервисе megogo.

Телеграф напоминает, что перед Эль-Класико обе команды проведут по два матча. Барселона в рамках 6-го тура Примеры отправится в гости к Хетафе (17.10.2020), а Реал примет Кадис (17.10.2020). Затем обе команды сыграют стартовые матчи Лиги чемпионов УЕФА. Каталонцев ожидает домашняя игра с Ференцварошем (20.10.2020), а Сливочные дома сыграют с Шахтером (21.10.2020).

Ранее Телеграф сообщал, что Реал, обыграв Леванте, возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании. А вот Барселона в своем последнем матче на внутренней арене допустила "осечку".