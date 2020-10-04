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Барселона и Севилья разошлись миром (видео)

Барселона и Севилья разошлись миром (видео)
Обновлено 23:52 Вс, 4 Октябрь 2020 Телеграф Телеграф Спорт
В центральном матче 5-го тура испанской Примеры встречались Барселона и Севилья.

Встреча, проходившая на "Камп Ноу", завершилась со счетом 1:1

Главный события игры произошли за две минуты в самом начале первого тайма. На 8-й минуте вернувшийся в Барселону Филиппе Коутиньо после заброса Месси с центра легко переиграл Боно в ближнем бою.

А уже через 2 минуты победители Лиги Европы отыгрались. Нападающий Севильи Люк де Йонг после розыгрыша углового мощно пробил с метров 9-и - без шансов для тер Штегена.

Этот результат оставил Барселону и Севилью соседями в турнирной таблице Ла Лиги. Оба коллектива имеют в своем активе по 7 очков и занимают 5-е и 6-е место соответственно. Также команды сыграли на два матча меньше положенного. У лидера первенства Реала - 10 очков и одна игра в запасе. В следующем туре каталонцы отправятся в гости к Хетафе, а андалусийцы проведут выездной матч против Гранады. Базовая дата игр 6-го тура Ла Лиги - 18 октября.

Ранее Телеграф сообщал о легкой победе Реала над Леванте. С видеообзором этой встречи можно ознакомиться у нас на сайте.

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Все по теме:

ФК Барселона, Футбол, Ла Лига, ФК Севилья.

Автор:

Телеграф
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