Барселона и Севилья разошлись миром (видео)

В центральном матче 5-го тура испанской Примеры встречались Барселона и Севилья.

Встреча, проходившая на "Камп Ноу", завершилась со счетом 1:1

Главный события игры произошли за две минуты в самом начале первого тайма. На 8-й минуте вернувшийся в Барселону Филиппе Коутиньо после заброса Месси с центра легко переиграл Боно в ближнем бою.

Coutinho's goal to level the game. pic.twitter.com/KCtcGFTurp — barca vids (@barcavids_) October 4, 2020

А уже через 2 минуты победители Лиги Европы отыгрались. Нападающий Севильи Люк де Йонг после розыгрыша углового мощно пробил с метров 9-и - без шансов для тер Штегена.

Sevilla first goal of the night... Scored by Dejong.

Barcelona 1 vs Sevilla 1 Kindly follow back #BarcaSevilla pic.twitter.com/nteWUXZWV3 — FCBnaija (@fcbnaija) October 4, 2020

Этот результат оставил Барселону и Севилью соседями в турнирной таблице Ла Лиги. Оба коллектива имеют в своем активе по 7 очков и занимают 5-е и 6-е место соответственно. Также команды сыграли на два матча меньше положенного. У лидера первенства Реала - 10 очков и одна игра в запасе. В следующем туре каталонцы отправятся в гости к Хетафе, а андалусийцы проведут выездной матч против Гранады. Базовая дата игр 6-го тура Ла Лиги - 18 октября.

Ранее Телеграф сообщал о легкой победе Реала над Леванте. С видеообзором этой встречи можно ознакомиться у нас на сайте.