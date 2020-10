Барселона и Севилья разошлись миром (видео)

Встреча, проходившая на "Камп Ноу", завершилась со счетом 1:1

Главный события игры произошли за две минуты в самом начале первого тайма. На 8-й минуте вернувшийся в Барселону Филиппе Коутиньо после заброса Месси с центра легко переиграл Боно в ближнем бою.

Coutinho's goal to level the game. pic.twitter.com/KCtcGFTurp

А уже через 2 минуты победители Лиги Европы отыгрались. Нападающий Севильи Люк де Йонг после розыгрыша углового мощно пробил с метров 9-и - без шансов для тер Штегена.

Sevilla first goal of the night... Scored by Dejong.

Barcelona 1 vs Sevilla 1

Kindly follow back #BarcaSevilla pic.twitter.com/nteWUXZWV3

