Грубейшая судейская ошибка помогла Мариуполю победить Минай (видео)

В субботу, 16 октября, матчем Минай - Мариуполь после международной паузы возобновился чемпионат Украины по футболу.

Встреча 6-го тура УПЛ, проходившая на стадионе "Авангард" в Ужгороде, завершилась со счетом 0:1 в пользу приазовцев. Команды не подарили зрителям зрелища и, казалось, доведут дело до унылых нулей, но в дело вмешался рефери Евгений Арановский, который назначил "левый" пенальти в компенсированное время. "Приговор" реализовал Артем Бондаренко.

Видеообзор 1-го тайма:

Отметим, Арановский назначил пенальти за фол, который был за пределами штрафной. Поэтому рефери должен был назначать штрафной удар, а не 11-метровый.

Таким образом, Мариуполь (10 очков) временно поднялся на 4-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. Минай (4 очка), в свою очередь, занимает 11-ю позицию. В следующем туре закарпатская команда отправится в гости к Колосу, а приазовцы также на выезде проведут встречу против Ингульца. Базовая дата проведения этих поединков - 25 октября.

Телеграф напоминает, что в субботу свои игры проведут и все участники еврокубков 2020/21 от Украины. С расписанием трансляций других матчей шестого тура чемпионата Украины можно ознакомиться у нас на сайте.