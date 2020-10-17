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В Примере появился неожиданный лидер: Гранада переиграла Севилью (видео)

В Примере появился неожиданный лидер: Гранада переиграла Севилью (видео)
Обновлено 17:04 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В чемпионате Испании 2020/21 стартовали матчи 6-го тура, в частности Гранада на стадионе "Нуэво Лос-Карменес" принимала Севилью.

Встреча в Гранаде завершилась сенсационной победой хозяев со счетом 1:0.

Проблемы у андалусийцев наступили уже под занавес первого тайма. Вторую желтую карточку, а затем и удаление в компенсированное время получил Хоан Хордан Морено. После этого хозяева взяли инициативу в свои руки и таки сумели забить победный гол. На 82-й минуте венесуэлец Янхель Эррера головой замкнул навес с правого фланга от француза Фулькье.

Видео гола Эрреры: 

Это победа позволила Гранаде (10 очков) выйти на промежуточное второе место в турнирной таблице испанского чемпионата (на первом месте Реал с 10 очками и 1 игрой в запасе, - прим. ред.). Севилья (7 очков) - пока седьмая. В следующем туре Гранада отправится в гости к Хетафе (25.10.2020), а Севилья примет Эйбар (24.10.2020).

Ранее Телеграф сообщал, что Севилья дала бой Барселоне в прошлом туре.

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Все по теме:

Футбол, Ла Лига, ФК Севилья, ФК Гранада.

Автор:

Телеграф
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