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Динамо добыло тяжелейшую победу на Рухом (видео)

Динамо добыло тяжелейшую победу на Рухом (видео)
18:49 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм fc_dynamo_kyiv
Динамо добыло весьма скромную победу над аутсайдером лиги.

Рух в рамках матча 6-го тура чемпионата Украины по футболу 2020/21 принимал Динамо. Игра, проходившая на Арене Львов, завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

На 30-й минуте Виктор Цыганков блестящей разрезной передачей вывел Карлоса Де Пену на ударную позицию и уругваец ударом в касание переиграл Бандуру в ближнем бою. Хозяева не смутились и дали настоящий бой вице-чемпионам Украины, правда острее все-таки действовали киевляне, в частности форвард гостей Владислав Супряга несколько раз не попал по пустым воротам. На последней минуте основного времени отличился вышедший на замену Жерсон Родригеш, который после прострела справа принял мяч, а затем расстрелял ворота Руха фактически с линии вратарской.

Эта победа позволила подопечным Мирчи Луческу набрать 14 очков и сохранить лидерство в турнирной таблице УПЛ. Рух с двумя баллами в активе - предпоследний. В следующем туре киевляне примут Александрию (24.10.2020), а львовяне отправятся в гости к Заре (25.10.2020)

Ранее Телеграф сообщал, что первая игра 6-го тура УПЛ завершилась громким судейским скандалом.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, ФК Рух.

Автор:

Телеграф
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