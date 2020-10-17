Пять голов за 25 минут: "Шахтер" унизил "Львов" в Киеве (видео)

Шахтер уже в дебюте первого тайма громил гостей из Львова.

Донецкий Шахтер в 6-м туре принимал Львов. Встреча, проходившая на НСК "Олимпийский" в Киеве, завершилась разгромной победой "хозяев" со счетом 5:1.

Все было решено уже к 18-й минуте поединка, ведь Шахтер к этому времени забил четыре гола в ворота гостей. Начало разгрому положил Виктор Коваленко, который на 4-й минуте оказался в нужном месте в нужное время, добив мяч в пустые ворота после сейва Костика ногой. Спустя 5 минут Маркос Антонио удвоил преимущество Горняков, головой замкнув навес от Додо. Еще через 7 минут блестящая перепасовка дончан привела к третьему голу в исполнении Дентиньо. А неприличным счет сделал все тот же Виктор Коваленко, изящно перебросив вратаря при выходе один на один. Львов сумел забить гол престижа: на 25-й минуте Трубин неудачно вынес мяч кулаками прямо на ногу Шине, который в касание успешно перебросил и вратаря и защитников.

Во втором тайме Шахтер уже играл расслабленно и забил всего лишь один гол. На 50-й минуте отличился Манор Соломон.

Таким образом, Шахтер (12 очков) поднялся на второе место в турнирной таблице УПЛ, отставание от Динамо становит всего 2 очка. Львов, в свою очередь, с одним баллом занимает последнюю позицию. В следующем туре Горняки отправятся в гости к Ворскле (24.10.2020), а Львов примет Днепр-1 (24.10.2020).

Ранее Телеграф сообщал, что Динамо в параллельном матче расправилось со львовской командой.