Блестящий дубль Вернера и забавные фейлы вратаря: обзор матча Челси - Саутгемптон (видео)

Челси и Саутгемптон выдали сумасшедшую голевую перестрелку в матче АПЛ.

Челси в рамках третьего тура чемпионата Англии принимал Саутгемптон. Встреча, проходившая на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне, завершилась со счетом 3:3.

Игра хорошо складывалась для Синих. Уже к 28-й минуте Тимо Вернер оформил дубль. Немец продемонстрировал выдающееся мастерство в обоих взятиях ворот. Затем Святые ответили двумя голами Дэнни Ингса (43') и Че Адамса (57'). Второй гол гостей по сути стал очередным ляпом вратаря Челси Кепы Аррисабалаги. Челси новь вышел вперед усилиями Кая Хаверца (59'), но гости вновь отыгрались. В компенсированное время на 92-й минуте Яннику Вестергору удался чудесный дальний удар - не обошлось и без ляпа Кепы, который не ожидал, что круглый пролетит мимо всех игроков в штрафной.

Таким образом, Челси (8 очков) поднялся на шестое место в турнирной таблице АПЛ, Саутгемптон - 11-й с 7 очками. В следующем туре лондонцы отправятся в гости к Манчестер Юнайтед (24.10.2020), а Святые примут Эвертон (25,10.2020).

Ранее Телеграф сообщал что в Дерби Ливерпуля было забито 4 гола, но победителя так и не выявили.