Сотый гол Салаха не помог Ливерпулю победить Эвертон (видео)

Поединок Эвертон - Ливерпуль, проходивший на стадионе "Гудисон Парк", завершился со счетом 2:2.

Два мяча были забиты в дебюте первого тайма. Сначала на 3-й минуте шикарный проход Робертсона увенчался голом Садио Мане. Сенегальский форвард с близкого расстояния поразил ворота Пикфорда ударом в касание в противоход. Ириски не смутились и уже спустя 16 минут усилиями Майкла Кина сравняли счет. Центральный защитник Эвертона ударом головой практически в упор пробил под перекладину ворот Адриана - кипер Красных даже не успел поднять руки.

Во втором тайме команды вновь обменялись голами. На 72-й минуте Мохаммед Салах блестяще разобрался в ситуации после отскока от защитника, пробив прямо в угол ворот Пикфорда. Этот гол стал для Салаха сотым в футболке Ливерпуля. На 81-й минуте Эвертон вновь отыгрался. Динь исполнил высокую подачу с левого фланга, а форвард Доминик Калверт-Льюин головой замкнул навес партнера. На последней минуте основного времени Ришарлисон получил прямую красную карточку за фол в центре поля. Практически сразу же Красные реализовали большинство, но рефери отменил взятие ворот из-за крошечного офсайда у Мане. Таким образом, Мерсисайдское дерби завершилось ничьей 2:2.

Видео гола Мане:

Видео гола Кина:

Видео гола Салаха:

Salah’s 100th goal for Liverpool. What a goal it was. pic.twitter.com/FjjhYWvLXW

— Kloppholic (@Kloppholic) October 17, 2020