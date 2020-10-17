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Сотый гол Салаха не помог Ливерпулю победить Эвертон (видео)

Сотый гол Салаха не помог Ливерпулю победить Эвертон (видео)
16:29 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Пятый тур английской Премьер-лиги начался в Ливерпуле, где местные команды и лидеры первенства сыграли Мерсисайдское Дерби.

Поединок Эвертон - Ливерпуль, проходивший на стадионе "Гудисон Парк", завершился со счетом 2:2.

Два мяча были забиты в дебюте первого тайма. Сначала на 3-й минуте шикарный проход Робертсона увенчался голом Садио Мане. Сенегальский форвард с близкого расстояния поразил ворота Пикфорда ударом в касание в противоход. Ириски не смутились и уже спустя 16 минут усилиями Майкла Кина сравняли счет. Центральный защитник Эвертона ударом головой практически в упор пробил под перекладину ворот Адриана - кипер Красных даже не успел поднять руки. 

Во втором тайме команды вновь обменялись голами. На 72-й минуте Мохаммед Салах блестяще разобрался в ситуации после отскока от защитника, пробив прямо в угол ворот Пикфорда. Этот гол стал для Салаха сотым в футболке Ливерпуля. На 81-й минуте Эвертон вновь отыгрался. Динь исполнил высокую подачу с левого фланга, а форвард Доминик Калверт-Льюин головой замкнул навес партнера. На последней минуте основного времени Ришарлисон получил прямую красную карточку за фол в центре поля. Практически сразу же Красные реализовали большинство, но рефери отменил взятие ворот из-за крошечного офсайда у Мане. Таким образом, Мерсисайдское дерби завершилось ничьей 2:2.

Видео гола Мане:

Видео гола Кина:

Видео гола Салаха:

Видео гола Калверт-Льюина:

В следующем туре Эвертон отправится в гости к Саутгемптону (25.10.2020), а Ливерпуль примет Шеффилд Юнайтед (24.10.2020).

Ранее Телеграф сообщал о невероятном матче Астон Вилла - Ливерпуль, который завершился со счетом 7:2.

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ФК Ливерпуль, ФК Эвертон, Футбол, АПЛ.

Автор:

Телеграф
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