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Барселона неожиданно уступила Хетафе (видео)

Барселона неожиданно уступила Хетафе (видео)
00:08 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Барселона последовала примеру Реала в 6-м туре Ла Лиги.

В субботу, 17 октября, Хетафе в рамках 6-го тура чемпионата Испании принимал Барселону. Встреча, проходившая на стадионе "Колозеум Альфонсо Перес", завершилась сенсационной победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в поединке был забит во втором тайме усилиями Хайме Маты, который на 56-й минуте реализовал пенальти. 11-метровый удар был назначен за фол в своей штрафной от Френки де Йонга, снесшего соперника в ситуации, которая этого вообще не требовала. В дальнейшем команды создали несколько убойных моментов, но счет так и остался прежним до финального свистка.

Видео гола Маты:

Таким образом, Хетафе (2-е место, 10 очков) вырвался в лидеры Примеры и отстает от лидирующего Реала лишь по дополнительным показателям. Барселона, в свою очередь, с 7 очками в активе и одной игрой в запасе опустилась на 9-е место в турнирной таблице.

Ранее Телеграф сообщал, что Реал дома сенсационно проиграл новичку Ла Лиги.

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ФК Барселона, ФК Хетафе, Футбол.

Автор:

Телеграф
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