Барселона неожиданно уступила Хетафе (видео)

В субботу, 17 октября, Хетафе в рамках 6-го тура чемпионата Испании принимал Барселону. Встреча, проходившая на стадионе "Колозеум Альфонсо Перес", завершилась сенсационной победой хозяев со счетом 1:0.
Единственный гол в поединке был забит во втором тайме усилиями Хайме Маты, который на 56-й минуте реализовал пенальти. 11-метровый удар был назначен за фол в своей штрафной от Френки де Йонга, снесшего соперника в ситуации, которая этого вообще не требовала. В дальнейшем команды создали несколько убойных моментов, но счет так и остался прежним до финального свистка.
Видео гола Маты:
Getafe 1-0 Barcelona - Jaime Mata penalty 56' #GetafeBarca pic.twitter.com/0TSyzhGDgI
— noobfcb (@noobfcb) October 17, 2020
Таким образом, Хетафе (2-е место, 10 очков) вырвался в лидеры Примеры и отстает от лидирующего Реала лишь по дополнительным показателям. Барселона, в свою очередь, с 7 очками в активе и одной игрой в запасе опустилась на 9-е место в турнирной таблице.
Ранее Телеграф сообщал, что Реал дома сенсационно проиграл новичку Ла Лиги.